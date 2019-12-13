13.12.2019, 12:16
Моряками из России были открыты несколько островов в Красном море
ИА «Ореанда-Новости». Четыре неизвестных участка суши были обнаружены моряками гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав". Об этом размещена информация на сайте Южного военного округа России.
Открытие состоялось во время 99-дневной экспедиции. Судном были пройдены 5,5 тысяч морских миль. Моряки обследовали акваторию Красного, Средиземного и Чёрного морей. Экипажем были обнаружены в Красном море неизвестные участки суши. Три коралловых острова были исследованы моряками.
В 1911 году проводились предыдущие исследования. Нынешние результаты исследования помогут на отдельных участках акватории заполнить белые пятна. Для того, чтобы осуществить корректировки навигационных карт, результаты исследований были переданы в центральное картографическое производство ВМФ.
Открытие состоялось во время 99-дневной экспедиции. Судном были пройдены 5,5 тысяч морских миль. Моряки обследовали акваторию Красного, Средиземного и Чёрного морей. Экипажем были обнаружены в Красном море неизвестные участки суши. Три коралловых острова были исследованы моряками.
В 1911 году проводились предыдущие исследования. Нынешние результаты исследования помогут на отдельных участках акватории заполнить белые пятна. Для того, чтобы осуществить корректировки навигационных карт, результаты исследований были переданы в центральное картографическое производство ВМФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии