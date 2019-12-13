Открытие состоялось во время 99-дневной экспедиции. Судном были пройдены 5,5 тысяч морских миль. Моряки обследовали акваторию Красного, Средиземного и Чёрного морей.В 1911 году проводились предыдущие исследования. Нынешние результаты исследования помогут на отдельных участках акватории заполнить белые пятна. Для того, чтобы осуществить корректировки навигационных карт, результаты исследований были переданы в центральное картографическое производство ВМФ.