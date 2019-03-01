ИА «Ореанда-Новости». Российский старшеклассник, который спас жизнь пассажиру в самолёте, будет награждён в Мосгордуме, пишет ТАСС. Кроме того, Богдана и весь его класс пригласили на экскурсию - на лучшую станцию «скорой помощи» и в учебный центр для врачей, сообщает «Агентство городских новостей “Москва”».

«На борту есть врач?» - спросил командир авиалайнера Сочи - Москва. Одному из пассажиров стало плохо: открылось сильное носовое кровотечение, он потерял сознание. Но врачей не было. Молодой парень, который до этого слушал музыку в наушниках, узнав о случившемся, бросился спасать пассажира.

16-летний Богдан Рудик, учащийся медицинского класса московской школы №1573, летел вместе с родителями из Сочи в Москву рейсом авиакомпании Nordwind. Помогая мужчине, который потерял сознание в салоне самолёта, он очистил его рот и гортань от кровяных масс, поддерживал дыхание с помощью реанимационного мешка Амбу, следил за давлением. Школьнику помогали два бортпроводника. В результате этих действий состояние мужчины удалось стабилизировать. После успешной экстренной посадки в Воронеже пассажира передали медицинским работникам. Врачи констатировали у него инфаркт.

Мать школьника Илона Владимировна написала сообщение в соцсети, в котором выразила благодарность «всем преподавателям школы №1573 и лично Лысько Елене Валерьевне» (это преподаватель практической медицины). Она рассказала в интервью изданию «Московский Комсомолец», что даже на отдых в Сочи сын хотел взять с собой аптечку (которую отец перед поездкой выложил из багажа), а потом вместе с сотрудниками МЧС помогал лыжникам, получившим травмы. Он всегда мечтал спасать людей.

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, намерен представить Богдана Рудика к награде. Спикер заявил, что не каждый взрослый может так быстро сориентироваться и не испугаться. Награждение состоится 12 марта: Богдана пригласят в парламент столицы вместе с одноклассниками.

В свою очередь, Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения, пригласил Богдана Рудика с классом на экскурсию на самую быструю в Европе станцию «скорой помощи» имени А.Пучкова и учебный симуляционный центр больницы имени С.Боткина, принять участие в мастер-классах лучших врачей. Алексей Хрипун сказал, что школьник вёл себя «как настоящий медицинский работник», и выразил желание видеть его среди московских врачей.