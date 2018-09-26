ИА «Ореанда-Новости». В Московской городской думе одобрили законопроект о социальной поддержке для москвичей предпенсионного возраста. Предпенсионерам сохранят все льготы, чтобы помочь им в период изменения пенсионного законодательства в стране.



«Столица сохраняет все основные льготы для жителей предпенсионного возраста и предлагает новые меры соцподдержки для москвичей старше 50 лет», — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, его слова передает агентство «Москва».

Это значит, что для жителей Москвы не только пенсионного возраста будут действовать льготы, но и для мужчин, которым исполнилось 60 лет, так и для женщин, достигшим возраста 50 лет.

Льготы будут касаться общественного транспорта – они смогут бесплатно ездить на автобусах и другом транспорте, включая метро, МЦК и пригородные поезда. Кроме того, им будут бесплатно предоставлять и ремонтировать зубные протезы, а в случае наличия медицинских показаний, отправлять на лечение в санатории или курорты.



У москвичей обладателей звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы» будет льгота на получение 50-процентные скидке по оплате жилья, коммунальных услуг и местной телефонной связи.

Такие льготы обойдутся бюджету Москвы в 60-80 миллиардов рублей в год, сообщил директор Центра исследований постиндустриального общества Владимир Иноземцев.

Сохранение льгот было анонсировано 30 августа мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с ветеранами. Заявление было сделано на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта о повышении в России пенсионного возраста. Напомним, спустя несколько дней состоялись выборы на пост мэра Москвы, на которых победу одержал Сергей Собянин.26 сентября стало известно, что Госдума поддержала президентские правки в законопроект пенсионной реформы. Эти правки дали послабления. Изначально предполагалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет, а мужчины в 65 лет вместо 60. Но президент Владимир Путин предложил установить ряд льгот для лиц предпенсионного возраста и снизить возрастную планку для женщин до 60 лет. Госдума одобрила предложенные им поправки к документу.