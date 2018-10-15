ИА «Ореанда-Новости». В Московской городской думе предложили ужесточить штрафы за нарушения правил поведения на железной дороге. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенок сообщила, что речь идёт также о повышении в 25 раз штрафа за «зацепинг».

В настоящее момент под зацепингом, согласно пункту 1 статьи 11.17 КоАП, понимается проезд на поездах на подножках или крышах вагонов.

Если быть точными – "посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах". На данный момент такое нарушение наказывается штрафом в 100 рублей.

В Мосгордуме предложили штраф поднять до 2,5 тысяч рублей. В понедельник, 15 октября, депутаты провели заседание на тему «Правовое регулирование правил нахождения на территории МЦК и поведения зацеперов».

Также предлагается доработать КоАП, в частности, увеличить ответственностиь за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Поскольку это имеет высокую степень общественной опасности и требует специального правового регулирования. Предлагаем рассмотреть возможность внесения соответствующих дополнений в проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП", — сказал в ходе заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Напомним, социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг Youtube с начала года ограничили доступ к группам и каналам с информацией о "руфинге" и "зацепинге". Под ограничение попали 88 страниц, об этом сообщил в августе этого года Роскомнадзор.

Ведомство посчитало, что контент на данных страницах может подтолкнуть молодежь на экстремальные поступки, в том числе, опасные для жизни.

Уточняется, что на заблокированных страницах были размещены материалы, которые пропагандировали проезд на поездах в непредназначенных для пассажиров местах (зацепинг) и проникновение на объекты, где вход запрещён, например, крыши зданий, высотные сооружения и т.д. (руфинг).

В Роскомнадзоре посчитали, что "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения.