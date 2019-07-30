30.07.2019, 17:57
Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы
ИА «Ореанда-Новости». Мосгоризбирком решил отменить решение избиркома 43-го округа Москвы об отказе в регистрации Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что допустить Митрохина к выборам по рекомендовала рабочая группа по проверке претензий кандидатов. Решение по политику было принято единогласно.
Это первый случай, когда жалоба кандидата на отказ в регистрации на выборы была удовлетворена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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