ИА «Ореанда-Новости». Мосгоризбирком решил отменить решение избиркома 43-го округа Москвы об отказе в регистрации Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что допустить Митрохина к выборам по рекомендовала рабочая группа по проверке претензий кандидатов. Решение по политику было принято единогласно.



Это первый случай, когда жалоба кандидата на отказ в регистрации на выборы была удовлетворена.