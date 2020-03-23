ИА «Ореанда-Новости». Мосгоризбирком утвердил положение, согласно которому у москвичей будет возможность проголосовать по поводу поправок в Конституцию через интернет, пишет «Коммерсант».



Голосование будет продолжаться четыре дня, стартует оно 19 апреля.



Подать заявление на участие в дистанционном голосовании можно с 25 марта до 16 апреля. Заявку на удалённое голосование можно подать как на портале mos.ru, так и на едином портале госуслуг.