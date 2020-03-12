Несмотря на то, что у женщины есть постановления всех пройденных судов о том, что её дети (два мальчика) должны жить с матерью, отец игнорировал все требования, к тому же, сам подал иск в Чечне против бывшей жены. В начале марта суд в г. Грозный ограничил Жанетту в родительских правах. После этого Мосгорсуд отказался в апелляции этого решения.