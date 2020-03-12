12.03.2020, 21:42
Мосгорсуд не встал на сторону россиянки, которая пытается вернуть своего сына
ИА «Ореанда-Новости». В 2014 году Руслан Ибаев, бывший муж Жанетты Тухаевой, силой отнял у неё старшего сына и незаконно вывез заграницу. С тех пор Жанетта пыталась добиться возвращения ребёнка, однако Московский Городской суд отказал ей в лишении родительских прав мужа.
Несмотря на то, что у женщины есть постановления всех пройденных судов о том, что её дети (два мальчика) должны жить с матерью, отец игнорировал все требования, к тому же, сам подал иск в Чечне против бывшей жены. В начале марта суд в г. Грозный ограничил Жанетту в родительских правах. После этого Мосгорсуд отказался в апелляции этого решения.
И хотя Руслан Ибаев не исполнил ни одного судебного постановления, ст. 126 УК РФ «Похищение человека» практически никогда не применяется в отношении детей, которых забрали их собственные отец или мать.
Несмотря на то, что у женщины есть постановления всех пройденных судов о том, что её дети (два мальчика) должны жить с матерью, отец игнорировал все требования, к тому же, сам подал иск в Чечне против бывшей жены. В начале марта суд в г. Грозный ограничил Жанетту в родительских правах. После этого Мосгорсуд отказался в апелляции этого решения.
И хотя Руслан Ибаев не исполнил ни одного судебного постановления, ст. 126 УК РФ «Похищение человека» практически никогда не применяется в отношении детей, которых забрали их собственные отец или мать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии