ИА «Ореанда-Новости» Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками судов или других надзорных ведомств, а затем сообщают о присуждении определённой суммы денег и требуют заплатить за получение вознаграждения. О новом способе мошенничества рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, сообщают РИА Новости.

Гражданам сообщают, что якобы суд признал их потерпевшими по уголовному делу, и им положена денежная компенсация. Для получения денег им необходимо явиться в суд, если это невозможно, гражданам предлагается перечислить названную звонившим сумму денег на их счёт.

В пресс-службу суда объяснили, что присуждение судом определённой суммы не требуется дополнительных выплат со стороны гражданина. При этом, о ходе рассмотрения дела потерпевшие всегда уведомляются отдельно.