ИА «Ореанда-Новости». Сегодня Мосгорсуд на день уменьшил срок домашнего ареста фигуранту «московского дела» Егору Жукову, пишет «МК».



Теперь срок домашнего ареста у Жукова составляет 4 месяца 29 суток. Кроме того, суд признал законным решение Басманного суда о продлении Жукову, а также Самариддину Раджабову мер пресечения до 27 декабря.



Таким образом Жуков, которого обвиняют в экстремистских призывах, останется под домашним арестом, а Раджабов, кинувший на акции пластиковую бутылку в правоохранителей, в СИЗО.