13.06.2019, 17:28
Мошенники обманули семью Бари Алибасова на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
ИА «Ореанда-Новости». Семья Бари Алибасов заплатила вознаграждение в 800 тысяч рублей за сбежавшего кота, однако потом выяснилось, что животное не то.
Кот выбежал из квартиры Алибасова, когда к нему приходили журналисты. Сам продюсер уже был в больнице. Семья Алибасова предложила 800 тысяч рублей тому, кто найдёт животное.
Мошенники вернули кота, забрали деньги, но потом оказалось, что кот не тот. При этом момент передачи на видео не снимали, помощница не записала даже имя человека, который принес кота.
Кот выбежал из квартиры Алибасова, когда к нему приходили журналисты. Сам продюсер уже был в больнице. Семья Алибасова предложила 800 тысяч рублей тому, кто найдёт животное.
Мошенники вернули кота, забрали деньги, но потом оказалось, что кот не тот. При этом момент передачи на видео не снимали, помощница не записала даже имя человека, который принес кота.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии