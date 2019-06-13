Кот выбежал из квартиры Алибасова, когда к нему приходили журналисты. Сам продюсер уже был в больнице. Семья Алибасова предложила 800 тысяч рублей тому, кто найдёт животное.Мошенники вернули кота, забрали деньги, но потом оказалось, что кот не тот. При этом момент передачи на видео не снимали, помощница не записала даже имя человека, который принес кота.