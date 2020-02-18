ИА «Ореанда-Новости» . Анна Богата, участница 5-ого сезона телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», стала жертвой мошенников при попытке купить жильё. Об этом сообщает канал «РЕН ТВ»

«Ясновидящая» собиралась купить дом, который находился на этапе строительства в деревне Румянцево под Москвой. Вчера, 17 февраля, женщина встретилась с продавцом в одном из заведений общественного питания и заключила с ним сделку о покупке одной четвёртой части таунхаус, а также прилегающего к дому земельного участка.

Богата внесли залог в 50 тысяч долларов и обязалась выплатить оставшуюся часть денег в течение следующих 17 месяцев, однако продавец так и не выполнил свои обязательства, уклонился от дальнейшего общения с экстрасенсом и не вернул деньги. В общей сложности женщина отдала мошеннику около 7 миллионов рублей.

Анна Богата уже обратилась в полицию, специалисты правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.