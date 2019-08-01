ИА "Ореанда-Новости" Многие пользователи таких популярных мессенджеров как Viber и WhatsApp в прошлом месяце стали жертвами очередных мошенников. Злоумышленники рассылают сообщения о том, что якобы проводится бесплатная раздача кроссовок от знаменитого бренда спортивной одежды и обуви Adidas.

Несмотря на то, что мошенники не пытаются изъять финансы у населения, они занимаются не менее важным преступлением – незаконный сбор данных пользователей. Сообщение о том, что якобы компания празднует свой 95-летний юбилей и три тысячи пар кроссовок могут попасть в руки пользователей абсолютно бесплатно. В сообщении приводится ссылка, пройдя по которой, попавшийся на уловку аферистов человек проходит опрос. Вопросы анкеты связаны с продукцией Adidas. В завершении предлагается заполнить поля с личными данными пользователя, включая адрес. Он используется для доставки выигранной обуви. Позже социальная сеть начинает блокировать ссылку.

Представители компании уже сообщили, что не имеют никакого отношения к рассылке аферистов. Никаких акций подобного толка бренд не проводит. Кроме того, сотрудники Adidas подчеркнули, что у компании есть свои, официальные, каналы в социальных сетях, например, в том же Viber. Поэтому поклонники этой спортивной марки получают достоверную информацию о проводимых акциях, розыгрышах, скидках и прочее.

Стоит отметить, что данная компания является одной из излюбленной для мошенников, от имени которой они делают рассылку. Два года назад в социальных сетях также раздавали бесплатную обувь и одежду от Adidas, прикрываясь на этот раз 93-летним днём рождения бренда.