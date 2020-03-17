ИА «Ореанда-Новости». Киберпреступники пользуются ситуацией с COVID-19 и рассылают письма с «чудо-средствами» от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на экспертов по IT-безопасности.

Доверчивые граждане легко ведутся на уловки мошенников, которые занимаются созданием рассылки, рекламы, поддельных сайтов. С помощью этих инструментов злоумышленники распространяют вирусы, вроде трояна Emotet.

Эксперты отмечают, что из-за коронавируса люди часто поступают вопреки здравому смыслу и нажимают на рассылку, которая предлагает приобрести «волшебные лекарства» от коронавируса, дешёвые маски и другие товары. Также создаются сайты, которые предлагают пройти «самый точный тест», определяющий коронавирус. Например, на одном из сайтов, зарегистрированных в России, такой тест стоил 19 тысяч рублей.