ИА «Ореанда-Новости». Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что Москва готова освободить украинских моряков, если будет гарантировано их участие в судебном процессе, пишет «МК».



Она также подчеркнула, что Международный уголовный суд не требовал от России прекращения уголовного дела, но хотел освобождения украинских моряков. Москалькова добавила, что решение этой инстанции не является для России обязательным, однако Москва уважает решения международных организаций.



Напомним, украинских моряков задержали в ноябре прошлого года после того, как они пересекли госграницу России в Керченском проливе.