Напомним, что здание находилось в аварийном состоянии.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Московского комитета архитектуры, проект реконструкции здания детского музыкального театра юного актёра, расположенного на столичной улице Макаренко, уже прошёл процедуру согласования. Москомархитектуры ссылается, в свою очередь, на информацию главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова. Он отметил, что на стадии проектирования основной идеей создателей была отсылка к внешнему облику классического театра. На первый взгляд создаётся впечатление, что надстройка, предусмотренная проектом, является продолжением исторической части фасада здания театра. Однако, при детальном рассмотрении становится ясно, что это изображение первых трёх этажей здания, данных в перевёрнутом виде.

Архитектурный совет города Москвы не сразу согласовал проект. Его отправили на доработку. Замечания специалистов были учтены, проект представили в обновлённой концепции. В частности, изменилась цветовая гамма здания – он выполнена в светлых тонах.

Стоит отметить, что здание детского музыкального театра юного актёра расположено в городе Москве по адресу: улица Макаренко, дом четыре, строение один. Постройка находилась в аварийном состоянии, решение реконструировать здание было принято в феврале текущего года. Здание занимает площадь в более шести с половиной тысяч квадратных метров. Заказчиком проекта выступило акционерное общество «Капстройсити», в роли проектировщика – сотрудники открытого акционерного общества «Паритет Проект».