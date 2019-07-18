ИА «Ореанда-Новости» Департамент городского имущества Москвы обратился в столичный Арбитражный суд с иском о взыскании с известного скульптора Зураба Церетели более 55 миллионов рублей. Иск поступил в суд 15 июля и ещё не принят к производству.

Пока неизвестно, с чем именно связаны претензии истца. Есть сведения, что иск направлен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении гражданских споров, касающихся приватизации, права собственности и аренды.

Осенью 2018 года Церетели уже выступал ответчиком по иску столичной мэрии. Тогда со скульптора взыскали более 530 тысяч рублей в связи с тем, что власти Москвы за свой счёт снесли незаконно возведённые пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где расположен Московский музей современного искусства Зураба Церетели.