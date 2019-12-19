ИА «Ореанда-Новости». 65-летняя пенсионерка учинила взрыв, пока готовила по рецепту из интернета.

В Москве пенсионерка готовила домашнюю наливку по рецепту, взятому из интернета. Во время готовки произошёл взрыв, в результате которого женщина получила ожоги третьей степени. Об инциденте сообщает АГН «Москва», ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

Из предоставленных материалов известно, что взрыв произошёл после того, как пенсионерка влила спирт в кипящий раствор. Спиртовое облако, образовавшееся из-за испарений, достигло горелки, что вызвало возгорание. Женщина доставлена в ожоговый центр столичной больницы имени Ф. Иноземцева.



Пресс-служба Департамента подчеркнула, что такие случаи далеко не единичны. Как отмечает ведомство, не так давно из больницы был выписан ещё один пациент, который получил ожоги при таких же обстоятельствах.