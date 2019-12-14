ИА «Ореанда-Новости». Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в столице побьёт 133-летний рекорд тепла, пишет РИА Новости.



Так, средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет плюс 0,6 градусов, что более чем на пять градусов превышает климатическую норму.



На грядущей неделе синоптики обещают, что будет пасмурно и дожди. К концу недели температура воздуха заметно увеличится. В четверг ожидается 5,3 градуса тепла. Таким образом, будет побит рекорд 1886 года.