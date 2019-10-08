ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве начал рассматривать иск столичной прокуратуры о компенсации ущерба организаторами несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа, пишет «Интерфакс».



Ответчиками по делу выступают Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие оппозиционеры.



В иске сказано, что сумма ущерба рассчитана с учетом того, что Росгвардия привлекала дополнительные средства и силы, чтобы обеспечивать безопасность на митингах. Так, прокуратура просит компенсировать расходы, которые пошли на оплату труда бойцов Росгвардии, а также на горюче-смазочные материалы для техники.