ИА «Ореанда-Новости». Столичные дороги и тротуары промоют первые после зимы специальным шампунем. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков пояснил, что масштабная промывка дорог и тротуаров столицы России должна проводиться в конце марта при условии установившейся плюсовой температуры. Такая уборка поможет удалить с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые нельзя смыть обычной водой.

Всего этой весной будет проведено четыре промывки.

Коммунальные службы используют для обработки и мойки специальное концентрированное моющее средство. Бирюков подчеркнул, что оно совершенно безопасно.

