По данным гидрометеорологического центра «Фобос», во вторник и среду, 30 и 31 июля, температура опустится до четырёх – девяти градусов по Цельсию.

Такая рекордно холодная погода в Москве обусловлена ультраполярным вторжением на территорию столицы и Московской области. Температуру, которую прогнозируют синоптики в ближайшие два дня, зафиксировали около семидесяти лет назад. Так, в 1971 году температура опустилась до шести градусов по Цельсию, а в 1979 году термометры показали семь с половиной градусов по Цельсию.

Потепление ждёт москвичей с началом последнего летнего месяца. Уже во второй половине наступившей недели атмосферное давление начнёт расти, осадки прекратятся, а температура воздуха медленно, но верно начнёт ползти верх. Так уже в пятницу, 2 августа, столичный воздух прогреется до пятнадцати - двадцати градусов по Цельсию. Тучи разойдутся, и на небе появится долгожданное солнце.

Синоптики уже предупреждали жителей города Москвы о предстоящем похолодании в июле и рекомендовали достать из своих шкафов тёплую одежду. Медики посоветовали не пренебрегать рекомендациями синоптиков и беречь себя от чрезмерного переохлаждения, чтобы не стать жертвой простуды или гриппа. В качестве профилактики москвичам посоветовали пить чай с ромашкой, который не только укрепит иммунитет в такое дождливой лето, но и поможет справиться с охватившей хандрой. Хорошим подспорьем в холодное время станет выполнение различного рода физических упражнений, утверждают медицинские специалисты.