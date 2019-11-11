



Сын москвички попросил знакомого организовать убийство матери. План убийства появился ещё в сентябре 2019 года. Подготовка началась с октября. Но исполнитель, который ранее отбывал наказание в тюрьме вместе с обвиняемым,По его словам, за совершение убийства заказчик пообещал заплатить 200 тысяч рублей.Вместе с сотрудниками полиции была инсценирована смерть женщины. Сотрудники следственного комитета вызвали на допрос подозреваемого, допросили его и арестовали.