11.11.2019, 16:30
Московские оперативники предотвратили заказное убийство
ИА «Ореанда-Новости». Московские оперативники предотвратили заказное убийство. Причиной заказа убийства послужило наследство женщины, сообщает издательство «РИА Новости».
Сын москвички попросил знакомого организовать убийство матери. План убийства появился ещё в сентябре 2019 года. Подготовка началась с октября. Но исполнитель, который ранее отбывал наказание в тюрьме вместе с обвиняемым, сообщил всю информацию о покушении на убийство правоохранительным органам. По его словам, за совершение убийства заказчик пообещал заплатить 200 тысяч рублей.
Вместе с сотрудниками полиции была инсценирована смерть женщины. Сотрудники следственного комитета вызвали на допрос подозреваемого, допросили его и арестовали. В квартире 37-летнего москвича было обнаружено самодельное огнестрельное оружие и патроны.
Сын москвички попросил знакомого организовать убийство матери. План убийства появился ещё в сентябре 2019 года. Подготовка началась с октября. Но исполнитель, который ранее отбывал наказание в тюрьме вместе с обвиняемым, сообщил всю информацию о покушении на убийство правоохранительным органам. По его словам, за совершение убийства заказчик пообещал заплатить 200 тысяч рублей.
Вместе с сотрудниками полиции была инсценирована смерть женщины. Сотрудники следственного комитета вызвали на допрос подозреваемого, допросили его и арестовали. В квартире 37-летнего москвича было обнаружено самодельное огнестрельное оружие и патроны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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