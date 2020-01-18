18.01.2020, 14:38
Московские полицейские приняли роды на Киевском шоссе
ИА «Ореанда-Новости».Московские полицейские приняли роды у пассажирки такси на 26 километре Киевского шоссе. Информация была опубликована на сайте столичного управления ГИБДД.
Вчера, 17 января, в вечернее время суток из автомобиля такси выбежал мужчина. Он обратился к сотрудникам ГИБДД с информацией о начавшихся родах его супруги. Из-за наличия пробок, они не успели вовремя приехать в роддом. Полицейские пересадили беременную россиянку в свой автомобиль и со звуковыми сигналами поехали в ближайший роддом. Но у женщина начала рожать в пути.
Полицейские вызвали на место скорую помощь и начали принимать роды. Когда приехали врачи, женщина уже родила мальчика. Мать с новорожденным были переданы медперсоналу.
Вчера, 17 января, в вечернее время суток из автомобиля такси выбежал мужчина. Он обратился к сотрудникам ГИБДД с информацией о начавшихся родах его супруги. Из-за наличия пробок, они не успели вовремя приехать в роддом. Полицейские пересадили беременную россиянку в свой автомобиль и со звуковыми сигналами поехали в ближайший роддом. Но у женщина начала рожать в пути.
Полицейские вызвали на место скорую помощь и начали принимать роды. Когда приехали врачи, женщина уже родила мальчика. Мать с новорожденным были переданы медперсоналу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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