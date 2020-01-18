Информация была опубликована на сайте столичного управления ГИБДД.Вчера, 17 января, в вечернее время суток из автомобиля такси выбежал мужчина. Он обратился к сотрудникам ГИБДД с информацией о начавшихся родах его супруги. Из-за наличия пробок, они не успели вовремя приехать в роддом. Полицейские пересадили беременную россиянку в свой автомобиль и со звуковыми сигналами поехали в ближайший роддом. Но у женщина начала рожать в пути.Полицейские вызвали на место скорую помощь и начали принимать роды.