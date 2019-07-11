ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы департамента информационных технологий города Москвы Артём Костырко сообщил, что программное обеспечение для электронного голосования на выборах в городскую думу 8 сентября будет протестировано студентами, выбирающими сегодня лучшего в столице председателя студенческого совета.

В период с 5 по 10 июля все московские студенты, желающие принять участие в голосовании, имели возможность зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Количество допущенных к голосованию составило около 1,8 тысячи человек.

Костырко отметил, что в первый день зафиксированы «некоторые сбои», но всё «в пределах разумного».

Всего запланировано три теста: первый – 11 июля, второй – с 15 июля по 22 июля (для оценки безопасности системы), третий – для наблюдателей и кандидатов.