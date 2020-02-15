Марш пройдёт 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.Организаторы акции заявили численность мероприятия на 30 тысяч человек. При этом в письме, которые ранее направили в мэрию, было сказано, что марш будет носить не только памятный, но и политический характер.