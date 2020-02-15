15.02.2020, 19:23
Московские власти согласовали марш памяти Немцова
ИА «Ореанда-Новости». Глава Красносельского округа столицы Илья Яшин сообщил, что московские власти согласовали марш памяти политика Бориса Немцова, пишет «Интерфакс».
Марш пройдёт 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Организаторы акции заявили численность мероприятия на 30 тысяч человек. При этом в письме, которые ранее направили в мэрию, было сказано, что марш будет носить не только памятный, но и политический характер.
Марш пройдёт 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Организаторы акции заявили численность мероприятия на 30 тысяч человек. При этом в письме, которые ранее направили в мэрию, было сказано, что марш будет носить не только памятный, но и политический характер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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