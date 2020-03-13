ИА «Ореанда-Новости» . В российской столице несколько сотрудников правоохранительных органов были уволены за фотографию, сделанную на фоне мёртвых людей в помещении для вскрытия трупов. Об инциденте сообщило московское ГУ МВД.

Селфи сделали глава уголовного розыска по столичному району Щукино, майор МВД Вячеслав Горнеев и лейтенант того же отдела правоохранительного органа Татьяна Пулрышева. Полицейские были уволены за фотографию, которую сделали на фоне трупов в морге.

По сообщению ведомства, к дисциплинарной ответственности за допущение нарушения также привлекли некоторых руководителей из состава УВД в московском СЗАО, а главу УВД по СЗАО Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии.