13.03.2020, 16:12
Московских полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге
ИА «Ореанда-Новости». В российской столице несколько сотрудников правоохранительных органов были уволены за фотографию, сделанную на фоне мёртвых людей в помещении для вскрытия трупов. Об инциденте сообщило московское ГУ МВД.
Селфи сделали глава уголовного розыска по столичному району Щукино, майор МВД Вячеслав Горнеев и лейтенант того же отдела правоохранительного органа Татьяна Пулрышева. Полицейские были уволены за фотографию, которую сделали на фоне трупов в морге.По сообщению ведомства, к дисциплинарной ответственности за допущение нарушения также привлекли некоторых руководителей из состава УВД в московском СЗАО, а главу УВД по СЗАО Анатолия Фещука предупредили о неполном служебном соответствии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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