ИА «Ореанда-Новости». Власти столицы сообщили, что приняли пакет мер поддержки московских бизнесменов в кризисной ситуации, пишет «Интерфакс».



Так, бизнесмены получат отсрочки на уплату налогов и аренды. Отмечается, что для тех, кто занят в сфере общепита, туризма, культуры, спорта, гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен до 31 декабря 2020 года.



Кроме того, московские власти решили продлить срок уплаты торгового сбора до конца этого года.