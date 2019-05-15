Капотню посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который проконтролировал выполнение срока и качества работ благоустройства района.Его разработка шла с учётом мнения жителей района, в ходе публичных слушаний и презентации вариантов проекта. Собянин подчеркнул важность верно выстроенного диалога с жителями при дальнейшем благоустройстве других частей столицы.Этот процесс проходит в рамках другой программы - реновации территорий. Вся территория, попадающая в проект "Мой район", станет единой системой. В рамках проекта запланировано: полная замена асфальта района, создание дорожек для велосипедистов, автобусных остановок, установка фонарей, скамеек и урн для мусора, расширение тротуарных дорожек. Также будут созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Немаловажным вопросом остаётся создание парковочных мест для автомобилей - их количество значительно расширят.Проект затрагивает территорию вдоль берега Москвы-реки длиной в 2 километра. Запланированная новая парковая зона станет продолжением парка 850-летия Москвы, который был уже ранее улучшен.Программа "Мой район" разработана мэрией Москвы под управлением Сергея Собянина. Развитие транспортной инфраструктуры и создание удобного, комфортного и доступного общественного пространства в каждом районе Москвы – один из приоритетов этой столичной программы.



