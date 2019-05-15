15.05.2019, 18:03
Московский мэр анонсировал крупнейший проект по благоустройству
ИА "Ореанда-Новости" В рамках программы "Мой район" в Капотне началась реализация крупного проекта благоустройства территории в 2019 году.
Капотню посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который проконтролировал выполнение срока и качества работ благоустройства района. Градоначальник отметил, что это наиболее крупный в текущем году проект. Его разработка шла с учётом мнения жителей района, в ходе публичных слушаний и презентации вариантов проекта. Собянин подчеркнул важность верно выстроенного диалога с жителями при дальнейшем благоустройстве других частей столицы.
В территории, которые подлежит благоустройству, не войдут участки с расположенными на них домами, подлежащими сносу. Этот процесс проходит в рамках другой программы - реновации территорий. Вся территория, попадающая в проект "Мой район", станет единой системой. В рамках проекта запланировано: полная замена асфальта района, создание дорожек для велосипедистов, автобусных остановок, установка фонарей, скамеек и урн для мусора, расширение тротуарных дорожек. Также будут созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Немаловажным вопросом остаётся создание парковочных мест для автомобилей - их количество значительно расширят.
Проект затрагивает территорию вдоль берега Москвы-реки длиной в 2 километра. Запланированная новая парковая зона станет продолжением парка 850-летия Москвы, который был уже ранее улучшен.
Нововведения жители Капотни смогут увидеть осенью, Собянин прогнозирует завершение работ не позднее начала сентября.
Программа "Мой район" разработана мэрией Москвы под управлением Сергея Собянина. Развитие транспортной инфраструктуры и создание удобного, комфортного и доступного общественного пространства в каждом районе Москвы – один из приоритетов этой столичной программы.
Капотню посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который проконтролировал выполнение срока и качества работ благоустройства района. Градоначальник отметил, что это наиболее крупный в текущем году проект. Его разработка шла с учётом мнения жителей района, в ходе публичных слушаний и презентации вариантов проекта. Собянин подчеркнул важность верно выстроенного диалога с жителями при дальнейшем благоустройстве других частей столицы.
В территории, которые подлежит благоустройству, не войдут участки с расположенными на них домами, подлежащими сносу. Этот процесс проходит в рамках другой программы - реновации территорий. Вся территория, попадающая в проект "Мой район", станет единой системой. В рамках проекта запланировано: полная замена асфальта района, создание дорожек для велосипедистов, автобусных остановок, установка фонарей, скамеек и урн для мусора, расширение тротуарных дорожек. Также будут созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Немаловажным вопросом остаётся создание парковочных мест для автомобилей - их количество значительно расширят.
Проект затрагивает территорию вдоль берега Москвы-реки длиной в 2 километра. Запланированная новая парковая зона станет продолжением парка 850-летия Москвы, который был уже ранее улучшен.
Нововведения жители Капотни смогут увидеть осенью, Собянин прогнозирует завершение работ не позднее начала сентября.
Программа "Мой район" разработана мэрией Москвы под управлением Сергея Собянина. Развитие транспортной инфраструктуры и создание удобного, комфортного и доступного общественного пространства в каждом районе Москвы – один из приоритетов этой столичной программы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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