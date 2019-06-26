ИА «Ореанда-Новости» Экспертиза выявила, что московский отравитель, который предлагал людям газировку с ядом, а затем грабил их, использовал для своих преступлений феназепам. Об этом пишет telegram-канал Mash. Помимо этого, как заявили в МВД, в доме у задержанного при обыске, кроме феназепама, были также обнаружены клозапин и трамадол.

В отношении мужчины следствие завело семь уголовных дел по фату грабежа, кражи и разбоя. Предварительное число пострадавших – 11 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.