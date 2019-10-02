Напомним, что акция состоялась 27 июля текущего года.

Дело о возмещении денежных средств было рассмотрено в Тушинском районном суде города Москвы. Компания «Анкор» выдвинула иск на сумму в пятьсот пятьдесят тысяч рублей к инициаторам проведения акции на Тверской улице в Москве. Компания «Анкор» владеет рестораном «Армения» на вышеуказанной столичной улице. Согласно претензиям со стороны рестораторов, 27 июля, в день проведения несогласованного столичными властями митинга, заведение потеряло пятьсот пятьдесят тысяч рублей собственной выручки. Ресторан «Армения» не работал в этот день с десяти утра до восьми вечера. В заявленную стоимость входили четыреста тысяч рублей за несостоявшийся банкет и сто пятьдесят тысяч рублей, которые могли бы заработать в случае открытия ресторана.

Со стороны ответчиков выступил российский политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и юрист Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Поддержали ответчиков незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьёв. Напомним, что митинг 27 июля проходил в поддержку честного избирательного процесса в городскую думу. Защитники просили суд отменить иск в виду недостаточных доказательств того, что ресторан «Армения» действительно прекращал работу в тот день. Кроме того, истец аргументировал свою позицию тем, что работники ресторана приготовили блюда на сорок человек. Исходя из озвученных истцом сумм, на одного участника несостоявшегося банкета было заготовлено около четырёх килограммов еды, что, по словам руководства ресторана, является «стандартной» порцией в ресторане.

В результате, суд вынес решение присудить в пользу истца половину заявленной в иске суммы – двести сорок одну с половиной тысячу рублей.