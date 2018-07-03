ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками Управления Федеральной антимонопольной службы заведено административное дело по отношению к Московскому ЦУМу. Магазин заподозрили в нарушении закона о рекламе. По мнению специалистов ФАС, употреблённый слоган в рекламе автобусов «Лучший магазин», а также «Лучшие цены» нарушают законодательство страны.

Если это будет доказано, то Центральному универсальному магазину придётся выплатить штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Дело, по которому торговому дому грозит штраф, возбуждено по статье 14.3 КоАП Российской Федерации.

Дело в том, что в законе «О рекламе» в статье №5 «Общие требования» содержится пункт, признающие недобросовестной рекламу, если она сообщает «не соответствующие действительности сведения о преимуществах перед конкурентами». В данном случае о преимуществах ЦУМа перед другими торговыми домами и магазинами. Также в данной рекламе отсутствовала конкретная информация о рекламируемом товаре и условиях его покупки или использования, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рекламодатели часто совершают ошибку – пишут в рекламных слоганах бездоказательные утверждения. В данном примере рекламщики ЦУМа утверждают, что их магазин превосходит другие, что является недоказанным. Превосходящую степень (например, слова «самый», «лучший», «единственный») использовать запрещено, если это нельзя подтвердить документально. В случае использования без подтверждения, такая реклама будет считаться недостоверной.

24 июля состоится рассмотрение данного дела, если представители ЦУМа не смогут доказать, что их реклама была достоверна, то торговому дому придётся выплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, столичный ЦУМ открылся в Москве в марте 1922 года и может считаться одним из самых старейших магазинов города.



