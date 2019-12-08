08.12.2019, 21:47
Московскую заведующую роддомом арестовали по подозрению в халатности
ИА «Ореанда-Новости». Московскую заведующую роддомом Марину Сармосян арестовали по подозрению в халатности до 6 февраля 2020 года.
На Марину Сармосян завели уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Её подозревают в халатном отношении к должностным обязанностям. Постановление об аресте было вынесено Савеловским судом. Информация поступила из пресс-службы суда. Обжалование относительно меры наказания может быть подано в Московский суд.
Проверка деятельности роддома ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого была проведена из-за жалобы, опубликованной в сети Facebook. У роженицы Татьяны Бенграф пострадал ребёнок. По словам Бенграф, после проведённой проверки было обнаружено, что в данном роддоме было несколько случаев причинения вреда жизни и здоровью новорождённым.
На Марину Сармосян завели уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Её подозревают в халатном отношении к должностным обязанностям. Постановление об аресте было вынесено Савеловским судом. Информация поступила из пресс-службы суда. Обжалование относительно меры наказания может быть подано в Московский суд.
Проверка деятельности роддома ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого была проведена из-за жалобы, опубликованной в сети Facebook. У роженицы Татьяны Бенграф пострадал ребёнок. По словам Бенграф, после проведённой проверки было обнаружено, что в данном роддоме было несколько случаев причинения вреда жизни и здоровью новорождённым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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