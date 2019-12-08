Её подозревают в халатном отношении к должностным обязанностям. Постановление об аресте было вынесено Савеловским судом. Информация поступила из пресс-службы суда. Обжалование относительно меры наказания может быть подано в Московский суд.У роженицы Татьяны Бенграф пострадал ребёнок. По словам Бенграф, после проведённой проверки было обнаружено, что в данном роддоме было несколько случаев причинения вреда жизни и здоровью новорождённым.