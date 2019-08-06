ИА «Ореанда-Новости». С начала года в Москве построено. Опередив Нью-Йорк,. Об этом говорится в материалах Комплекса градостроительной политики и строительства.

По статистике ведомства, общий объём строительства в городе с января по июль вдвое превысил показатели аналогичного периода 2018-го. Из этих объёмов на жилье пришлось 2,8 миллиона квадратных метров, что в три раза больше итогов января-июля 2018 года. «Строительство жилья — основной драйвер развития мегаполиса. Москва активно сокращает отставание от других мегаполисов по обеспеченности населения жильем и занимает четвертое место по темпам строительства жилья среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк», — приводятся в материалах стройкомплекса слова руководителя ведомства Марата Хуснуллина.

«Годовой план ввода уже выполнен на 75 процентов», — добавил Хуснуллин, отметив, что за период с 2011 по 2018 годы в Москве было построено 67 миллионов квадратных метров недвижимости, 26 миллионов из них пришлось на жилье.

Как ранее в августе заявлял курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко, работающие в стране застройщики неохотно переходят на новые правила работы, которые вступили в силу с 1 июля 2019-го. По словам Мутко, только семь процентов строительных компаний работают по эскроу-счетам, ещё около 30 процентов получили разрешение строить по старым правилам. «Остальные — и ни туда и ни сюда», — резюмировал вице-премьер.

По статистике Росреестра, в июне 2019-го в Москве отмечался аномальный скачок спроса на новостройки. Относительно мая продажи на первичном рынке выросли на 54 процента.