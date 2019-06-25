ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по решению трибунала ООН по морскому праву, который ранее заявил, что Россия должна отпустить украинских моряков.



Песков заявил, что этот инцидент не является подсудным для этой инстанции. Он также напомним, что Россия уже говорила о своей позиции, поэтому и не стала принимать участие в слушаниях.



Он отметил, что Кремль будет игнорировать это решение, так как полномочия морского трибунала ООН не распространяются на эту ситуацию.



Напомним, в ноябре прошлого года российские пограничники задержали украинских моряков, которые незаконно пересекли государственную границу в Керченском проливе.