ИА «Ореанда-Новости». Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по образованию сообщил руководитель департамента образования и науки столицы России.

По словам Антона Молёва, бюджет образования Москвы на 2020 году вырос на 25%. Он составляет 415 млрд рублей. Для сравнения, эта же строка в бюджете города в прошлом году составляла 330 млрд рублей.

На 2020-2022 годы планируется отвести порядка 1,3 триллиона рублей.

Наибольший объём в сфере образования составляют средства для обучения детей дошкольного возраста, школьников и студентов. По проекту на эту категорию предусмотрен 931 миллиард рублей.

Проект бюджета был внесён мэром города Москвы на прошлой неделе.