Москва планирует увеличить расходы на образование на 25%
ИА «Ореанда-Новости». Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по образованию сообщил руководитель департамента образования и науки столицы России.
По словам Антона Молёва, бюджет образования Москвы на 2020 году вырос на 25%. Он составляет 415 млрд рублей. Для сравнения, эта же строка в бюджете города в прошлом году составляла 330 млрд рублей.
На 2020-2022 годы планируется отвести порядка 1,3 триллиона рублей.
Наибольший объём в сфере образования составляют средства для обучения детей дошкольного возраста, школьников и студентов. По проекту на эту категорию предусмотрен 931 миллиард рублей.
Проект бюджета был внесён мэром города Москвы на прошлой неделе.
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