ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в стране.



Отмечается, что это требование связано с тем, что на съёмочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси. Кроме того, по информации МИДа, до этого инцидента в Грузии пострадали некоторые местные и иностранные журналисты.



Сообщается, что Россия ждёт реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.