ИА «Ореанда-Новости»Российская столица заняла четвёртое место среди мировых мегаполисов по темпам строительства, пишут «Известия» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Таким образом, Москва обогнала Нью-Йорк.

Хуснуллин рассказал, что в этом году в Москве ввели в эксплуатацию 10,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее сообщалось, что столица попала в тройку крупнейших городов мира по темпу строительства автомобильных дорог.