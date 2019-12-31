ИА «Ореанда-Новости». Российская столица заняла четвёртое место среди мировых мегаполисов по темпам строительства, пишут «Известия» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.



Таким образом, Москва обогнала Нью-Йорк.



Хуснуллин рассказал, что в этом году в Москве ввели в эксплуатацию 10,5 миллионов квадратных метров недвижимости.



Ранее сообщалось, что столица попала в тройку крупнейших городов мира по темпу строительства автомобильных дорог.