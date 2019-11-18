Ранее Советом ЕС было утверждено решение о том, чтобы подписать соглашение об облегчении выдачи виз с Белоруссией.По словам Пескова, до того, как в 2013 году произошла фактическая заморозка отношений России и ЕС, переговоры находились на продвинутой стадии.По заявлению Дмитрия Пескова на этот счёт сегодня нет никаких контактов. Он отметил, что эти взаимоотношения не по инициативе России были заморожены. Песков сожалеет о том. что эти взаимоотношения находятся в таком состоянии и к настоящему времени.