18.11.2019, 13:35
Москва сожалеет о том, что с ЕС переговоры о визовом режиме заморожены
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым заявлено о том, что с 2013 года между Россией и ЕС переговоры о визовом режиме заморожены. Ранее Советом ЕС было утверждено решение о том, чтобы подписать соглашение об облегчении выдачи виз с Белоруссией.
По словам Пескова, до того, как в 2013 году произошла фактическая заморозка отношений России и ЕС, переговоры находились на продвинутой стадии.
По заявлению Дмитрия Пескова на этот счёт сегодня нет никаких контактов. Он отметил, что эти взаимоотношения не по инициативе России были заморожены. Песков сожалеет о том. что эти взаимоотношения находятся в таком состоянии и к настоящему времени.
По словам Пескова, до того, как в 2013 году произошла фактическая заморозка отношений России и ЕС, переговоры находились на продвинутой стадии.
По заявлению Дмитрия Пескова на этот счёт сегодня нет никаких контактов. Он отметил, что эти взаимоотношения не по инициативе России были заморожены. Песков сожалеет о том. что эти взаимоотношения находятся в таком состоянии и к настоящему времени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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