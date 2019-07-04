04.07.2019, 16:05
Москва выразила протест Японии из-за обозначения Курил японской территорией
ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на саммите G20 в Осаке было представлен видеоролик, в котором Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как японская территория.
Захарова рассказала, что из-за этого инцидента дипломату посольства Японии вручили ноту с протестом.
В документе Москва отметила злоупотребление Японией ролью председателя G20. Российская сторона заявила, что территориальные претензии Токио не обоснованы и противоречат документам, принятым по итогам Второй мировой войны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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