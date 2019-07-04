ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на саммите G20 в Осаке было представлен видеоролик, в котором Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как японская территория.



Захарова рассказала, что из-за этого инцидента дипломату посольства Японии вручили ноту с протестом.



В документе Москва отметила злоупотребление Японией ролью председателя G20. Российская сторона заявила, что территориальные претензии Токио не обоснованы и противоречат документам, принятым по итогам Второй мировой войны.