ИА «Ореанда-Новости». Житель Москвы, несогласный с ограничениями из-за коронавируса, подал новый иск правительству Москвы. Дмитрий Кисиев уже подавал иск, прося признать пункт 2 указа мэра Москвы от 23 марта №26-УМ несоответствующим законодательству. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Предыдущий иск Кисиева был безуспешным. Мосгорсуд оставил иск без движения. Отмечается, что если истец устранил все недостатки, ранее перечисленные судом, будет решаться вопрос о принятии иска к производству.

В новом заявлении Кисиев просит признать несоответствующим законодательству пункт 9.3 указа мэра от 29 марта 2020 года №34-УМ. В данном пункте говорится, что покидать квартиру разрешается только в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни или здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выходить из дома можно для выгула домашних животных, однако на расстоянии, не превышающем 100 метром от места проживания.