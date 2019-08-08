ИА «Ореанда-Новости». В Москве осудили 32-летнего мужчину, который убию свою мать, пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России.



Следствие установило, что отношения межу матерью и сыном были напряжёнными. В итоге после очередной ссоры, во время которой женщина повздорила с женой сына, тот решился на убийство.



Весной прошлого года он подарил маме билет на спектакль «Царь Эдип», чтобы выманить её из квартиры. Когда она ушла, сын спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась, он набросился на неё, нанеся 30 ударов ножом.



После убийства мужчина смыл кровь и переоделся. Нож и прочие вещи он выкинул. Через несколько дней он пришёл к матери и вызвал полицию, чтобы отвести подозрения от себя. Но в ходе расследования было установлено, что сын всё же причастен к убийству матери.

