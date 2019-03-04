Дело в том, что вороны весной в период гнездования начинают вести себя агрессивно. Орнитолог рассказал, что вороны могут пристать к человеку и даже напасть на него.Мишин рассказал, что иногда вороны могут выбрать себе какого-то конкретного человека, и, когда он появится в поле их видимости, нападаю на него всей стаей.. При этом важно не вступать с птицами в конфликт, говорит эксперт, нужно просто прикрыться зонтом и уйти.. В остальное время вороны довольно мирные птицы.Осенью московские орнитологи предупреждали о пьяных птицах. Дело в том, что поздней осенью от перемены температур забродили ягоды на деревьях. В результате птицы, наевшись забродивших ягод, теряли над собой контроль – они падали во время полёта, дрались и валялись под деревьями. Чтобы помочь пернатым, которые совсем не переносят алкоголь, в столичных парках орнитологи даже организовали дежурства.Кроме того, из-за резкой перемены погоды у московских птиц развилась депрессия. Птицы, по словам орнитологов, очень чувствительны к перепадам атмосферного давления – они становятся вялыми и теряют аппетит. Ещё одна птичья проблема – при плюсовой температуре пернатые могут намокнуть, а при резком похолодании перья могут замерзнуть, чтобы отогреться птицам нужно много энергии и пищи.