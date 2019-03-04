04.03.2019, 11:35
Москвичам посоветовали защищаться от ворон зонтами
ИА «Ореанда-Новости». Столичные орнитологи порекомендовали москвичам иметь при себе зонт, чтобы защищаться от стай ворон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.
Дело в том, что вороны весной в период гнездования начинают вести себя агрессивно. Орнитолог рассказал, что вороны могут пристать к человеку и даже напасть на него. Когда у ворон появляется потомство, птицы могут стать даже опасными.
Мишин рассказал, что иногда вороны могут выбрать себе какого-то конкретного человека, и, когда он появится в поле их видимости, нападаю на него всей стаей. Чтобы не пострадать от вороньих атак, специалисты советуют носить с собой зонт. При этом важно не вступать с птицами в конфликт, говорит эксперт, нужно просто прикрыться зонтом и уйти.
Орнитолог пояснил, что опасаться ворон стоит только весной и ранним летом, когда у них появляются птенцы и они их активно защищают. В остальное время вороны довольно мирные птицы.
Осенью московские орнитологи предупреждали о пьяных птицах. Дело в том, что поздней осенью от перемены температур забродили ягоды на деревьях. В результате птицы, наевшись забродивших ягод, теряли над собой контроль – они падали во время полёта, дрались и валялись под деревьями. Чтобы помочь пернатым, которые совсем не переносят алкоголь, в столичных парках орнитологи даже организовали дежурства.
Кроме того, из-за резкой перемены погоды у московских птиц развилась депрессия. Птицы, по словам орнитологов, очень чувствительны к перепадам атмосферного давления – они становятся вялыми и теряют аппетит. Ещё одна птичья проблема – при плюсовой температуре пернатые могут намокнуть, а при резком похолодании перья могут замерзнуть, чтобы отогреться птицам нужно много энергии и пищи.
Дело в том, что вороны весной в период гнездования начинают вести себя агрессивно. Орнитолог рассказал, что вороны могут пристать к человеку и даже напасть на него. Когда у ворон появляется потомство, птицы могут стать даже опасными.
Мишин рассказал, что иногда вороны могут выбрать себе какого-то конкретного человека, и, когда он появится в поле их видимости, нападаю на него всей стаей. Чтобы не пострадать от вороньих атак, специалисты советуют носить с собой зонт. При этом важно не вступать с птицами в конфликт, говорит эксперт, нужно просто прикрыться зонтом и уйти.
Орнитолог пояснил, что опасаться ворон стоит только весной и ранним летом, когда у них появляются птенцы и они их активно защищают. В остальное время вороны довольно мирные птицы.
Осенью московские орнитологи предупреждали о пьяных птицах. Дело в том, что поздней осенью от перемены температур забродили ягоды на деревьях. В результате птицы, наевшись забродивших ягод, теряли над собой контроль – они падали во время полёта, дрались и валялись под деревьями. Чтобы помочь пернатым, которые совсем не переносят алкоголь, в столичных парках орнитологи даже организовали дежурства.
Кроме того, из-за резкой перемены погоды у московских птиц развилась депрессия. Птицы, по словам орнитологов, очень чувствительны к перепадам атмосферного давления – они становятся вялыми и теряют аппетит. Ещё одна птичья проблема – при плюсовой температуре пернатые могут намокнуть, а при резком похолодании перья могут замерзнуть, чтобы отогреться птицам нужно много энергии и пищи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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