ИА «Ореанда-Новости» Согласно информации, размещённой на сайте правительства Москвы, в столичных поликлиниках прочитают лекции на тему борьбы с вредными привычками и профилактики заболеваний. Лекции намечены на конец июля – начало августа.

В частности, специалисты затронут такие темы как отказ от курения. Кроме того, расскажут о правилах, которые необходимо соблюдать при сахарном диабете, мерах профилактики гепатита и многое другое.

Как сообщает портал, у москвичей будет возможность проконсультироваться у множества специалистов: эпидемиологов, эндокринологов, онкологов и других.