ИА «Ореанда-Новости». На сайте столичной мэрии появилось сообщение о том, что режим самоизоляции запрещает ездить в гости на такси даже к родственникам, пишет «Интерфакс».



Подчёркивается, что ограничение передвижения прежде всего направлено на сокращение контактов между людьми. В мэрии отметили, что оказать помощь родственникам можно, заказав всё нужное через интернет.



В Москве режим строгой самоизоляции действует до 14 апреля. Разрешается только передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, а также выгуливать собак рядом с домом.