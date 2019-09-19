ИА «Ореанда-Новости». Российский Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице, пишет «Интерфакс».



Ухудшение ожидается в воскресенье 22 сентября. Синоптики прогнозируют погоду, которая больше свойственна середине октября: сильный ветер, мокрый снег и перепады давления.



В ночь на 22 сентября в Москве будет 3-5 градусов, в Подмосковье будет холоднее - от 0 до плюс 5, днём - не выше 7-8 градусов. Среднесуточная температура будет на 4-5 градусов ниже нормы.