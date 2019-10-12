ИА «Ореанда-Новости». В Москве и области синоптики прогнозируют ухудшение погоды, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.



Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильном усилении ветра. Так, в Подмосковье ожидается до 15-20 м/сек, в Москве - до 13-18 м/сек.



Предупреждение ввели в полдень субботы, оно будет действовать до полуночи воскресенья. Из-за такой погоды в столице и области ввели «жёлтый», повышенный, уровень погодной опасности.