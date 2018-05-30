ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На государственных сайтах Москвы жителей предупреждают о непогоде. Стихия должна разыграться уже в ближайшие часы. Как сообщает Гидрометцентр, сегодня до десяти часов вечера порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют в такой шторм не выходить на улицы, а также избежать поездок на личном автомобиле, особенно на лёгких машинах, которые может «сдуть» в кювет или на встречную полосу на открытом участке дороги.

Если вы всё же вышли на улицу. Оглядитесь по сторонам. Не стойте и не ходите возле рекламных щитов и других шатких конструкций. Под деревом тоже лучше не стоять, не редки случаи, когда отломившаяся ветка не просто травмировала, но и убивала людей. Автомобили лучше убрать из-под деревьев и автостоянок, где крыша не располагает доверием к своей прочности. В обратном случае, вам может понадобиться дорогостоящий ремонт.

По оперативным данным уже сейчас в столице ветер достигает 17 метров в секунду. А в одном из районов упал щит прямо на проходившую мимо женщину. Её достали и увезли в больницу, благо она осталась жива. Щит пытаются убрать коммунальщики.

Несколько деревьев уже повалило, они никого не задели. На летних террасах кафе «сложило» зонты и торговые палатки. МЧС просит рестораны и кафе на это время вовсе отказаться от затеи обслуживать людей на улице и убрать террасы или временно закрыть.

Такая погода обещает «бушевать» до 22 часов сегодняшнего дня.