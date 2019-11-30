ИА «Ореанда-Новости». МЧС распространило предупреждение о гололедице и сильном ветре, которые ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, пишет «Интерфакс».



В министерстве сообщили, что в ночь на воскресенье в столице ожидается небольшой снег, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.



Спасатели посоветовали снижать скорость управления автомобилем и соблюдать дистанцию между машинами. Прохожим в МЧС посоветовали не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкция, а также не останавливаться под деревьями.