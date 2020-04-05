ИА «Ореанда-Новости». Синоптики предупредили жителей столицы РФ о погодной «чехарде». По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ещё как минимум две недели апреля погода обещает быть непредсказуемой.

Тишковец отметил, что апрель ожидается «чрезвычайно противоречивый». Россиян ожидает то обманчивое тепло, то снег, то холод, то снова тепло. Такая «чехарда» может продлиться «как минимум две, а может быть и три недели апреля», подчеркнул синоптик.

Также специалист рассказал, что со вторника в Москву придёт антициклон, который увеличит суточные колебания температуры.