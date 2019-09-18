ИА «Ореанда-Новости». Синоптики предупредили жителей российской столицы об аномально низком атмосферном давлении, пишет «МК».



В среду атмосферное давление будет на 8-10 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Кроме того, москвичей ожидает пасмурная погода с дневными температурами не выше 12-13 градусов.



Отмечается также, что в Москве и области наблюдается пониженное содержание кислорода в воздухе. Это может повлиять на здоровье тех, кто страдает от страдающих хронической кислородной недостаточности. Специалисты отмечают, что недомогание может появиться даже у тех, кто не отличается зависимостью от погоды.